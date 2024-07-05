Кемеровчанка оплатила 85 штрафов за нарушение ПДД сразу после ареста авто

Жительница Кемерова длительное время не оплачивала штрафы за нарушение ПДД, пока на ее автомобиль марки Lexus не был наложен арест. После этого женщина сразу нашла деньги и погасила 85 штрафов, сообщает sibdepo.ru .

У кемеровчанки также образовалась кредитная задолженность, погашать которую женщина отказывалась. Она была проинформирована о необходимости выплатить деньги, но игнорировала предупреждения и скрывалась от приставов. Общая сумма задолженности достигла 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП по Кузбассу.

«Зная о своем долговом обязательстве, в добровольный для исполнения срок задолженность не оплачивала, скрываясь от судебных приставов», — говорится в сообщении.

Судебные приставы вынесли постановление. Во-первых, женщине заблокировали возможность пользоваться деньгами, хранившимися на банковских картах. Под запрет попали даже оформленные ранее кредитные продукты. Во-вторых, кемеровчанке наложили арест на ее автомобиль. После этого женщина сразу погасила задолженность по всем кредитам и оплатила штрафы в пользу ГИБДД, которых у нее накопилось 85.

Ранее мы сообщали, что пермячка подожгла квартиру, из которой ее пытались выселить новые владельцы по решению судебных приставов.