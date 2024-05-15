Пермячка подожгла квартиру, из которой ее пытались выселить новые владельцы

Жительница Перми подожгла квартиру, в которой проживала. Таким образом она выразила протест против решения суда, согласно которому недвижимость была продана новым собственникам из-за накопившейся большой суммы задолженности, сообщает properm.ru .

В ГУФССП по Пермскому краю проинформировали, что возгорание ликвидировали судебные приставы. Квартира была продана на торгах, но новые собственники не могли в нее въехать. Бывшие владельцы отказывались покидать жилье. Тогда люди обратились в суд.

Суд постановил, что бывших собственников должны выселить принудительно. Соответствующее распоряжение направили в пермский отдел судебных приставов. Сначала пермяков предупреждали о необходимости покинуть помещение, проводили разъяснительные беседы. Когда ничего не помогло, приставы принудительно выселили экс-собственников. Взыскатель установил новый замок.

Через несколько дней бывшие владельцы жилья снова появились в квартире. Они взломали замок. Приставы в очередной раз приехали разбираться с должницей, но она закрыла двери и протестовали против выселения.

Приставы снова взломали дверь. Сразу зайти в комнату они не смогли, потому что женщина выстроила баррикаду из строительного мусора и барахла. Пока ее разбирали, из квартиры повалил густой дым.

«Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю среагировали незамедлительно: схватив огнетушители, они проникли внутрь коридора, там обнаружился источник возгорания — железная бочка с ветошью, пропитанной горючей жидкостью. Возгорание были ликвидировано, на место вызваны экстренные службы», — сообщает properm.ru.

Новые собственники в очередной раз поменяли замки. Теперь они подстраховались и заварили двери. Поджигательницу доставили в больницу. Составлен акт о повторном выселении граждан.

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