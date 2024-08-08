Кемеровчанка вблизи городской больницы сделала тайники-закладки

Женщина нашла в телеграм-канале человека, предлагающего раскладывать наркотические вещества по городу. С неизвестным она ни разу не виделась. Обо всем договаривались через сообщения в мессенджере. Деньги ей переводили через онлайн-кошелек.

Женщина получала наркотические вещества, оборудовала тайники по городу и размещала в них запрещенные препараты. В прокуратуре Кузбасса сообщили, что 37-летнюю женщину задержали. Тайники кемеровчанка делала в самых разных местах города, в частности, возле городской больницы.

Против нее возбудили уголовное дело одновременно по нескольким статьям УК. Следствие собрало большую базу доказательства ее вины. В ее квартире были найдены необходимые для расфасовки предметы. Материала дела переданы в суд. Суд может назначить женщине до 15 лет заключения в колонии.

Ранее сообщалось, что пять килограммов наркотиков нашли полицейские в лесу Домодедово.