Кемеровчанку с ВИЧ могут осудить из-за секса

В полиции Кузбасса проинформировали, что передали в суд материалы дела о жительнице Кемерова из-за интимной близости с мужчиной. Девушка не предупредила партнера, что у нее ВИЧ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что 27-летняя девушка была проинформирована о статье «Заражение ВИЧ-инфекцией», согласно которой была обязана сообщить о своем диагнозе партнеру. Кемеровчанка этого не сделала. 38-летний мужчина узнал о выявлении у нее ВИЧ от сотрудников правоохранительных органов.

В полиции Кузбасса также отметили, что по данному факту было заведено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов собрали доказательную базу. Материалы дела переданы в суд. Кемеровчанку могут лишить свободы сроком на год.

Ранее сообщалось, что контрактник из Челябинской области привез из зоны СВО гепатит и ВИЧ.