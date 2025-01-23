Контрактник из Челябинской области привез из зоны СВО гепатит и ВИЧ

Военнослужащий, служивший в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине по контракту и заразившийся там вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатитами А и В, снова отправится на фронт. Об этом порталу 74.ru сообщила супруга контрактника.

Николай вернулся домой с фронта, став носителем инфекций. Жене он рассказал, что вирусы у него выявили во время госпитализации в Луганске после того, как он попал в госпиталь после получения ранения.

Врачи назначили ему обязательное лечение. Однако, как рассказала жена военного, спустя год его снова забрала военная полиция и отправила в военкомат с указанием о новой командировке.

«Они старались там посуду как-то выделять им отдельно, чтобы контакта поменьше было. Потому что у всех есть раны, и нужно снизить риск заражения», — рассказала женщина.

Согласно приказу Министерства обороны РФ, наличие ВИЧ-инфекции делает невозможным заключение контракта.

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