Иркутск накрыло едким черным облаком неизвестного происхождения

Иркутск и несколько прилегающих районов оказались во власти едкого черного облака. На ситуацию обратил внимание телеграм-канал Babr Mash, опубликовавший кадры, на которых видно, как густая темная мгла накрывает жилые кварталы.

Под удар попали микрорайон Топкинский, садоводство «Зеленое», деревня Карлук и поселок Малая Топка. Местные жители задыхаются от запаха гари и жалуются на резь в глазах. По словам очевидцев, видимость на улицах упала в несколько раз, а дышать на улице стало практически невозможно.

Источник выброса, судя по всему, находится в районе мусорного полигона. На записях, сделанных местными жителями, видно мощный столб черного дыма, который поднимается именно со стороны комплекса по переработке отходов. Люди уверены: горит свалка, и ветер несет токсичные продукты горения прямо на их дома.

Это не первый случай, когда сибирские города накрывает смог. Ранее жители Новосибирска массово жаловались на боль в горле, кашель и сильную вонь из-за плотной дымки, которая держалась в воздухе несколько дней. Тогда причиной тоже называли пожары и выбросы промышленных предприятий.

