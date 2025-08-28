Киберэксперт назвал преимущества российского мессенджера МАХ

Российский мессенджер MAX обладает рядом технологических преимуществ, которые делают его конкурентоспособным на рынке мгновенных коммуникаций. Такое мнение высказал REGIONS эксперт в области кибербезопасности Алексей Иванов.

По мнению эксперта, ключевым достоинством приложения является сквозное шифрование, которое по умолчанию активировано для всех типов переписки — как личных, так и групповых чатов. Функция обеспечивает высокий уровень защиты конфиденциальности пользовательских данных.

Согласно информации эксперта, мессенджер реализует продвинутую политику приватности, которая включает минимизацию сбора метаданных и прозрачные правила обработки информации. Как отметил Иванов, система демонстрирует высокую скорость синхронизации сообщений между различными устройствами, что обеспечивает бесперебойный пользовательский опыт при переходе между платформами.

«Также у системы имеется поддержка безопасных облачных резервных копий с локальным шифрованием ключей. Есть биометрическая разблокировка и возможность настроить автоматическую очистку истории чатов», — подметил эксперт

Среди функциональных преимуществ спикер выделил мощный поисковый инструмент, позволяющий осуществлять фильтрацию сообщений, файлов и медиафайлов по дате и участникам переписки. Мультимедийные возможности включают богатый набор стикеров, реакций, а также встроенный редактор для фото и видео, доступный непосредственно в интерфейсе чата.

Технические особенности платформы, по словам эксперта, включают поддержку офлайн-режима с автоматической отправкой сообщений после восстановления соединения, функцию самоуничтожающихся сообщений и возможность управления «сроком жизни» медиаконтента. Качество голосовой и видеосвязи характеризуется адаптивным битрейтом, что обеспечивает стабильное соединение даже при неидеальных сетевых условиях.

«Есть даже режим „невидимого“ присутствия, то есть offline для всех, но с возможностью отправлять сообщения. Возможность создания приватных „секретных комнат“ с дополнительными ограничениями — запрет пересылки, скриншотов», — сказал спикер.

Для корпоративных пользователей особенно ценными являются функции групповых видеозвонков и совместного использования экрана, которые упрощают проведение удаленных переговоров, планерок и онлайн-мероприятий. Как заключил Алексей Иванов, эти возможности делают мессенджер практичным инструментом для деловой коммуникации.

«Мультиплатформенность: мобильные ОС, веб‑версия и нативные клиенты для Windows/macOS/Linux», — уточнил спикер.

Ранее эксперт Бастрыкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что электронная подпись в Мах позволит мошенникам взять кредит.