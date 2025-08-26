Украдут аккаунт и возьмут кредит: эксперты предупреждают об опасности интеграции Мах с электронной подписью

Технология мобильной электронной подписи «Госключ» была успешно интегрирована в новый мессенджер Мах. Это может позволить пользователям приложение подписывать электронные документы с банком, мобильными операторами и другими организациями. Но вместе с интеграцией появились и опасности для пользователей. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Эксперт отметила, что интеграция мессенджера Max и мобильной электронной подписи «Госключ» теоретически должна упростить пользователям обмен документами с контрагентами и сделать сервис электронной подписи быстрым внутри мессенджера без необходимости даже выходить из приложения.

«На практике будет видно, насколько хорошо работает эта интеграция, какая будет скорость обработки данных и не будет ли сбоев. Но в первую очередь пользователей интересует конфиденциальность личной информации. Если разработчики мессенджера в дальнейшем продолжат работать над шифрованием данных, то базовую безопасность данных они смогут обеспечить», — пояснила Бастрыкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако от действий мошенников никакой страховки нет, добавила она. Чем больше сервисов и доступов содержится в приложении, тем больший интерес он будет вызывать у злоумышленников.

«Очевидно, что в случае взлома аккаунта в мессенджере Мах у мошенников сразу появится и доступ к сервису "Госключ". Несмотря на то, что в "Госключе" операции нужно дополнительно подтверждать, это соединение функционалов может упростить задачу злоумышленникам. И в случае, если они завладеют подписью, то они смогут подписать от имени пользователя любые документы, например, кредитный договор», — продолжила эксперт.

Обезопасить себя от подобных противозаконных действий могут только сами пользователи, если будут проявлять бдительность, использовать двухфакторную аутентификацию и предварительно проверять всю информацию, поступающую от неизвестных лиц, заключила Бастрыкина.

