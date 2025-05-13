Киберполиция назвала ключевые данные, которые никогда нельзя никому передавать

Киберполиция в своем телеграм-канале перечислила ключевые данные, которые нельзя сообщать никому и никогда. В противном случае человек может стать жертвой мошенников.

В ведомстве обратили внимание, что часто информация, которая на первый взгляд кажется незначительной, может помочь мошенникам подобрать пароль для входа на почту или другой сервис с целью оформления кредита. К такой информации специалисты отнесли имя, дату рождения и номер телефона.

«Помните: никто из официальных структур — ни банк, ни „Госуслуги“, ни полиция — не попросит у вас коды доступа или паспорт по телефону или в чате. Ваши данные — ваша зона ответственности», — указано в сообщении.

По данным ведомства, гражданам не стоит указывать геолокацию в аккаунтах, сообщать маршрут поездки, свой адрес проживания или местонахождение родственников, контакты близких людей. Ни при каких условиях не рекомендовано передавать любые коды, которые приходят на устройство: пароли через смс-сообщения, push-коды или QR-коды.

По информации ведомства, мошенников могут интересовать персональные документы. Аферисты находят разные способы обмана. Например, просят прислать фото паспорта для подтверждения доставки. ИНН, СНИЛС и паспортные данные в первую очередь интересуют злоумышленников.

«В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества», — предупредили специалисты.

В ведомстве призвали граждан проявлять бдительность, если неизвестные просят сообщить номер банковской карты и ее срок действия, побуждают назвать логины и пароли от интернет-банка, CVC/CVV-код карты. Мошенники находят разные способы обмана, например, сообщают о заказном письме и просят назвать код из СМС.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о схеме мошенников с заменой энергосчетчика.