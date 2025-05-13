Жителей Подмосковья предупредили о схеме мошенников с заменой энергосчетчика

В ведомстве уточнили, что такие случаи уже фиксируются. Так, например, в апреле 2025 года 72-летнему жителю Дмитрова поступил звонок с таким предложением якобы от сотрудника Энергосбыта. Для оформления заявки мужчине нужно было продиктовать поступивший на телефон код подтверждения. После этого ему направили еще одно сообщение от аферистов о том, что его данные попали к мошенникам. В нем ему предложили срочно перезвонить по указанному номеру.

Девушка, которая представилась старшим инспектором Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), призвала его создать новый безопасный балансовый счет и перевести на него все имеющиеся денежные средства. В итоге потерпевший осуществил несколько переводов на общую сумму более 1,3 млн 3 рублей.

Через три дня жителю Подмосковья позвонил «сотрудник органов безопасности» и сообщил о попытки продажи его автомобиля. Чтобы предотвратить это, ему нужно было самостоятельно продать машину. Так он зачислил якобы на безопасный счет еще 1,8 млн рублей от продажи и 390 тыс. рублей — с другого счета. осле нужно было оплатить 13% пошлины от суммы предполагаемого ущерба, для чего мужчина занял еще 1 млн рублей у родственников.

Вскоре пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Общая сумма причиненного ему ущерба составила более 5 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.