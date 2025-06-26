Киберспортивный фестиваль Goodline Open 2025 прошел в Новокузнецке

По информации издания, киберспортивный фестиваль превратился в интерактивную площадку. Так, участники сражались в игры, демонстрируя необычные стратегические ходы. Зрители наблюдали за напряженной игрой. После россияне представили детализированные образы любимых героев из игр, аниме и фильмов. Победителем косплей-шоу стал участник Chosen One. Для показа он выбрал костюм игры Fallout 4 Power Armor X-01.

«Goodline Open — мой самый любимый фестиваль из всех, на которых я была по косплею. Душу греет, когда осознаешь, что тебя ждут, любят и будут тебе рады», — сказала Ульяна Черданцева, участница косплей-шоу.

По данным издания, зрители в рандомном порядке были выбраны для игры в Valorant и Rivals. Их наградили подарками. Кроме того, во время мероприятия у зрителей был шанс получить в качестве презента игровые приставки PlayStation 5 Pro и Nintendo Switch 2. Для гостей работала зона, где проходили мини-турниры. Кроме того, функционировали локации VR, аквагрима, интеллектуальных игр, Tik Tok, караоке и танцев. Принять участие мог любой желающий. Вход на фестиваль был свободным. В ближайшее время киберспортивный фестиваль состоится в Кемерово.

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