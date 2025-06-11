Киберспортивный фестиваль Goodline Open пройдет в Кузбассе

По информации издания, мероприятие запланировано на 21 июня. Участники покажут свое мастерство в двух играх — Dota 2 и CS 2. Победители будут награждены кубками. Кроме того, они получат материальное вознаграждение.

По данным издания, участники преобразятся в ярких героев из известных фильмов и аниме. Гостям мероприятия предлагают не только следить за игрой в режиме реального времени, но и стать ее активным участником. Бесплатные интерактивные зоны появятся на территории ДК «Алюминщик», где будут проходить киберспортивные соревнования.

По информации издания, в рандомном порядке из гостей мероприятия выберут людей, которые смогут сразиться в Valorant и Rivals. Для победителей подготовлены призы. Вход свободный, но есть возрастные ограничения — 18+. Организацией занимается кузбасский интернет-провайдер Goodline. Среди гостей разыграют приставки. На территории будут открыты различные локации для съемок видео или участия в конкурсах.

«Goodline Open — это больше, чем фестиваль. Это место, где каждый любитель компьютерных игр может найти единомышленников, проявить свой талант или узнать больше о новинках и трендах гейм-культуры», — указано в мероприятии.

Ранее сообщалось, что киберспортивная российская Team Spirit на турнире CS2 в Катовице выбила украинцев NaVi и вышла в финал.