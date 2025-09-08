Кино под открытым небом в Кузбассе посмотрело 30 тыс. человек: россияне делятся впечатлениями

Кинопоказ под открытым небом — масштабный проект кузбасского провайдера — в нынешнем сезоне завершился. В компании подвели итоги: в общей сложности в разных населенных пунктах региона мероприятие посетило более 30 тыс. человек, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, кино под открытым небом показывали на 10-метровом экране. Впервые акцию начали реализовывать 10 лет назад. Так просмотр стал традицией. На мероприятие приходят семьями и компаниями друзей. Некоторые гости посещали показ фильмов со своими питомцами.

По данным издания, после показа фильма для гостей устраивали различные развлекательные мероприятия, в том числе мастер-классы. Просмотр, который стал финальным в нынешнем сезоне, сопровождался в конце угощениями: чаем и попкорном. Кроме того, провайдер инициировал розыгрыш подарков.

По информации издания, горожане положительно относятся к подобной акции. Так, жительница Новокузнецка Любовь Рощупкина рассказала, что на просмотре интересное занятие может найти как взрослый житель, так и юный. Фотобудка и аквагрим — доступны разнообразные развлечения.

«Здесь показывают семейные, добрые фильмы. А что нам нужно для счастья? Чтобы семья была счастливой!» — высказала мнение жительница Новосибирска Наталья Бемова.

Ранее сообщалось, что для жителей Подмосковья опубликовали инструкцию, как найти ближайший к дому киноклуб.