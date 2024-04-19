Зрители рассказали, стоит ли сравнивать «Сто лет тому вперед» с советским аналогом

18 апреля в кинотеатрах стартовала премьера фантастического фильма «Сто лет тому вперед», снятого по сценарию одноименной повести Кира Булычева. Зрители поделились своими впечатлениями, пишет интернет-портал KazanFirst .

В 1985 году повесть уже была экранизирована. После премьеры пятисерийного телефильма «Гостья из будущего», она пользовалась особенной популярностью. В обществе возникли дискуссии, можно ли современный фильм сравнивать с советским видением повести.

После премьеры выяснилось, что зумеры не смотрели фильм 1985 года. Ответить на этот вопрос они не смогли. Люди старшего поколения надеются, что молодежь захочет прочитать повесть, раз телевизионная премьера «Сто лет тому вперед» им понравилась.

«Фильм изобилует отсылками к поп-культуре: герои упоминают Таноса, Волдеморта, Дарта Вейдера, в кадре появляется молот Тора из комиксов Marvel. Герои киноленты говорят на современном языке, очень близком и понятном зумерам», — резюмирует корреспондент KazanFirst.

Фильм поднимает множество вопросов, актуальных для современных подростков: первая влюбленность, конфликты с родителями, взаимоотношения со сверстниками. «Сто лет тому вперед» — это также доказательство того, насколько вырос российский кинематограф: качественная графика, реалистичность происходящего.

Ранее мы сообщали, что общественник Максим Гелунов выступил против того, что провокационный фильм о криминальных группировках 90-ых годов «Слова пацана. Кровь на асфальте» начали транслировать по телевидению.