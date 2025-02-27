Кинолог дал советы по защите от агрессивных собак

В момент агрессии собака плотно прижимает уши, смотрит в упор и рычит, показывая зубы. Если не повезло столкнуться с таким животным, то, по словам кинолога, важно сохранять спокойствие: не показывать страх, не кричать и тем более не пытаться убежать. Если не двигаться и не делать резких движений, то собака, скорее всего, потеряет интерес. Однако даже в этом случае доверять нельзя. По словам Голубева, нельзя отворачиваться спиной.

«Если собака начала нападать, хватает за ваши вещи, например, за куртку или пакет, отдайте их ей, при этом не пытайтесь убежать, ведите себя спокойно. Если она повалила вас на землю, постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и лежите неподвижно до тех пор, пока она не успокоится. Справится с агрессивной собакой самостоятельно не всегда сможет даже самый подготовленный человек», — добавил Голубев.

Перцовый баллончик или ультразвуковой отпугиватель могут помочь, но не во всех случаях. Например, против целой оравы животных. При таком сценарии покидать территорию стаи нужно медленно, не отворачиваясь и не издавая резких звуков.

Ранее сообщалось, что в Сочи домашние хаски выгрызли лицо школьнику. Ситуация, по словам очевидцев, могла кончиться трагедией. Сейчас ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Самих собак усыпили после инцидента.