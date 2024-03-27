Кинопрокатчик Мелкумов рассказал, как теракт в «Крокусе» отразится на киноиндустрии

Кинопрокатчик Ашот Мелкумов уверен, что после террористического акта в Красногорске россияне некоторое время перестанут ходить в кино, сообщает newstracker.ru .

Трагедия произошла в ТЦ и не хотелось бы проводить параллели с кинотеатрами, однако иначе у россиян не получается. Люди напуганы даже зная, что всех террористов задержали. Эксперт уверен, что паника скоро пройдет. Россияне вернутся к прежнему образу жизни.

Кинопрокатчик считает, что теперь российские кинотеатры ожидают тщательные проверки. После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» приходилось даже закрывать залы для посетителей минимум на полгода, чтобы выполнить все требования пожарной инспекции. Теперь можно смело проверять любой кинотеатр. Нарушений зафиксировано не будет.

Относительно обеспечения безопасности вопросов много.

«Зачастую, кто там охраняет? Какие-то дедушки и бабушки на проходной? Подобная ситуация неприемлема. Как показывает горький опыт, необходимо нанимать нормальные, вооруженные ЧОПы. Особенно, если речь идет об отдельно стоящих кинотеатрах. Те, что расположены в крупных торговых центрах, там ситуация проще», — подытоживает собеседник издания.

О серьезных финансовых рисках для владельцев кинотеатров речи не идет, уверен эксперт.

Ранее мы сообщали, что экранизация «Евгения Онегина» по роману А.С. Пушкина, премьера которой состоялась в марте во многих российских кинотеатрах, повысила спрос на чтение книг.