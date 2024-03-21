Экранизация «Евгения Онегина» повысила спрос на чтение книг

Современная экранизация романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» повысила спрос на чтение печатных и онлайн-книг в Новосибирской области, сообщает atas.info .

К подобному выводу пришли аналитики сервиса Литрес и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» после проведенного исследования.

После представления видения режиссера Сарика Андреасяна о жизни главных героев бессмертного романа, жители Новосибирской области стали чаще покупать стихотворные произведения. Спрос увеличился на 46%. Чтение книг онлайн также стало более популярным. По региону спрос на электронные книги увеличился на 55%.

Недавно россиянам представили фильм «Мастер и Маргарита». Его главной особенностью стало несоответствие сюжету. Герои остались те же, но многие события были изменены. Жители разных регионов делились неоднозначными впечатлениями. Фильм «Евгений Онегин», напротив, максимально приближен к сюжету одноименного романа Александра Пушкина. В главных ролях снялись Виктор Добронравов и Елизавета Моряк. Многих зрителей покорили красивые пейзажи, искренность чувств и реалистичность того времени.

Руководитель продюсерского центра «Не надо ля ля» Олег Мальцев поделился мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что российский зритель все меньше ориентируется на Запад, как это было популярно еще до 2022 года.