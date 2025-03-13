Кинотеатр «Сатурн» продают за 50 млн руб.: тольяттинцы сожалеют о его разрушении

По данным издания, здание кинотеатра расположено на ул. Революционной, 9. Площадь объекта — более 4 тыс. кв. м. Трехэтажное здание с цокольным этажом оценено в 50 млн руб. Автор объявления написал, что новый владелец получит право собственности на здание и земельный участок. Объект размещен на территории, которая по законодательству может использоваться как зона обслуживания и деловой активности местного значения.

По данным издания, многие местные жители жалеют, что здание было передано частному лицу. По их мнению, с тех пор некогда процветающий кинотеатр начал разрушаться и терять привлекательный вид. Уникальная мозаика практически разрушена, а бетонные ступени крошатся. Для строительства здания камень привозили из разных городов СССР. Теперь этот камень также разрушается. По словам горожан, ремонтом здания никто не занимался.

«Некогда крупнейший кинотеатр страны, памятник конструктивизма, сегодня представляет собой печальное зрелище. Здание ободранное и обшарпанное», — констатируют тольяттинцы в соцсетях.

По данным издания, объект был построен в 1972 году. Перед тем, как кинотеатр перешел в частные руки, он был одним из востребованных в городе. Он рассчитан на 1200 зрительских мест. В помещениях установлены кондиционеры.

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