Общественник назвал идею о самозапрете на маркетплейсах популистской

Вице-спикер ГД Даванков с целью защиты россиян от спонтанных покупок предложил ввести функцию самозапрета на маркетплейсах. Общественник напомнил, что ранее россиянам стала доступна новая услуга — установка самозапрета на выдачу кредитов. Эксперт считает, что в таком случае есть возможность обезопасить свои средства от мошенников.

«А от кого мы защищаемся на маркетплейсах?» — высказал мнение общественник Владислав Махмудов.

Эксперт напомнил, как устроена система работы маркетплейсов. Покупатель вправе отказаться от товара, который заказал необдуманно. Достаточно кликнуть на необходимую кнопку. Товар вернется на склад, а покупателю начислят деньги за покупку.

Общественник высказал мнение, что точно так можно вводить самозапреты на покупки в продуктовых магазинах или других торговых точках. Эксперт допустил, что услугу могут предложить определенной категории граждан, например, людям с психическими заболеваниями. Тогда важно продумать, кто именно будет входить в такую группу. В противном случае можно зайти далеко и устанавливать самозапреты абсолютно на все.

«На мой взгляд, это (предложение о самозапрете на маркетплейсах. — Прим. ред.) какая-то популистская идея с целью привлечь чье-то внимание или, наоборот, отвлечь людей от насущных проблем», — резюмирует эксперт.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новых схемах мошенников с самозапретом на кредит.