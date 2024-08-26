Киркоров признался в использовании «королевской власти» во время выступлений

Певец рассказал, что услышал песню семь лет назад. Ее исполняла 16-летняя Люся Чеботина. Филипп Киркоров отметил, что влюбился не столько в песню, сколько в ее исполнение. Оно было на высоком уровне. Однако певец отметил, что столь юной исполнительнице еще не стоило выбирать сложную композицию о взрослой любви.

Воспоминаниями певец поделился на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Филипп Киркоров признался, что на сцене всегда ощущает «королевскую власть». На мероприятии также присутствовала Люся Чеботина. Она стала одной из ведущих конкурса. Девушка призналась, что не обижается на критику Киркорова в отношении выбранной ею песни. Композиция стала саундтреком для фильма «Нюрнберг».

Корреспондент «Ридуса» присутствовал на «Новой волне» и наблюдал за выступлениями всех артистов.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров рассказал о новом преображении к 60 годам.