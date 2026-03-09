Кирпичный дом 90-х на окраине: корреспонденты нашли жилье арестованной замглавы Пятигорска Светланы Марченко

Заместитель главы администрации Пятигорска Светлана Марченко, арестованная накануне по решению суда, проживает в скромных условиях в соседних Ессентуках. Корреспонденты РИА Новости побывали на месте и выяснили подробности быта чиновницы.

В субботу, 7 марта, Ленинский районный суд избрал Марченко меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело связано с превышением должностных полномочий: по версии следствия, ущерб от действий экс-сотрудницы администрации Кисловодска, курировавшей проект реновации Старого озера, составил 117 млн руб.

По данным издания, живет фигурантка дела в неприметном кирпичном доме, построенном еще в девяностых годах. Жилье расположено на окраине Ессентуков в районе, где преобладают промышленные и складские объекты. Улица, на которой стоит дом, тянется через эту не самую престижную часть города. Сейчас в доме вместе со Светланой проживает ее пожилая мать.

«Строил ее отец, она тогда еще студенткой была. Живут скромно, ничего особенного и необычного. Живет с мамой, в родительском доме, отца не стало. В школе была отличница, в университете — активистка», — рассказала соседка РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первые замглавы Пятигорска и Кисловодска подозреваются в коррупции.