Кирпичный дом 90-х на окраине: корреспонденты нашли жилье арестованной замглавы Пятигорска Светланы Марченко
Арестованная замглавы администрации Пятигорска Марченко живет в скромном доме
Фото: [REGIONS/Юлия Габбасова]
Заместитель главы администрации Пятигорска Светлана Марченко, арестованная накануне по решению суда, проживает в скромных условиях в соседних Ессентуках. Корреспонденты РИА Новости побывали на месте и выяснили подробности быта чиновницы.
В субботу, 7 марта, Ленинский районный суд избрал Марченко меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело связано с превышением должностных полномочий: по версии следствия, ущерб от действий экс-сотрудницы администрации Кисловодска, курировавшей проект реновации Старого озера, составил 117 млн руб.
По данным издания, живет фигурантка дела в неприметном кирпичном доме, построенном еще в девяностых годах. Жилье расположено на окраине Ессентуков в районе, где преобладают промышленные и складские объекты. Улица, на которой стоит дом, тянется через эту не самую престижную часть города. Сейчас в доме вместе со Светланой проживает ее пожилая мать.
«Строил ее отец, она тогда еще студенткой была. Живут скромно, ничего особенного и необычного. Живет с мамой, в родительском доме, отца не стало. В школе была отличница, в университете — активистка», — рассказала соседка РИА Новости.
Ранее сообщалось, что первые замглавы Пятигорска и Кисловодска подозреваются в коррупции.