Замы глав сразу двух городов России попали в коррупционный скандал

Курортный сезон на Кавказских Минеральных Водах начинается с громких кадровых перестановок криминального характера. Волна коррупционных скандалов накрыла сразу два административных центра региона. Первые заместители глав администраций Пятигорска и Кисловодска оказались в эпицентре уголовных разбирательств, связанных с благоустройством общественных пространств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах Ставропольского края.

Как выяснилось, злополучным объектом, разделившим судьбы двух чиновников, стало Старое озеро в Кисловодске. Именно его реконструкция, по версии следствия, привела к нарушению закона. Заместитель главы администрации Пятигорска (о задержании которой сообщалось ранее) подозревается в превышении должностных полномочий. Любопытная деталь: на момент проведения работ фигурантка трудилась в администрации Кисловодска и, судя по материалам дела, имела непосредственное отношение к организации торгов или контролю за подрядчиками, благоустраивающими водоем.

Одновременно с этим в Кисловодске разворачивается второй акт драмы. Заместитель главы местной администрации теперь проходит по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве города. Таким образом, два высокопоставленных курортных менеджера оказались по разные стороны одного баррикадного, но финансового вопроса.

Пока не уточняется, связаны ли эти дела между собой общими коммерческими структурами или тендерами, однако одновременное привлечение к ответственности первых лиц двух соседних курортов — событие для региона знаковое. Правоохранителям предстоит распутать клубок из подрядов, бюджетных миллионов и скамеек, которые, возможно, обошлись казне дороже золота.

