Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил уверенность в разговоре с журналистом РИА Новости в том, что виновные в убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должны быть наказаны.

«Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания», — заявил Дмитрий Киселев.

Sputnik входит в медиагруппу «Россия сегодня», поэтому Дмитрий Киселев заинтересован в честном и справедливом расследовании. Спикер отметил, что нести наказание перед законом РФ должен каждый гражданин вне зависимости от социального статуса или занимаемой должности.

«Перед законом все равны», — отметил собеседник РИА Новости.

В апреле 2024 года в Донецке пропал военкор и волонтер, ополченец из США Рассел Бентли с позывным «Техас года». Через несколько дней после информации об исчезновении 64-летнего американца с российским гражданством появились предположения о его гибели. Его супруга Людмила и представители батальона «Восток», где служил Бентли, вскоре подтвердили информацию.

Сам Рассел Бентли неоднократно рассказывал о любви к Донецку. Он не скрывал, что приехал помогать ополченцам Донбасса еще в 2014 году, потому что его восхищала стойкость и мужество его жителей. Американцу нравился дух русских людей. Он надеялся, что до конца своих дней будет жить в Донецке. Гибель военкора стала трагедией для многих жителей ДНР.

Ранее корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал о последних днях жизни убитого в Запорожской области военкора Семена Еремина.