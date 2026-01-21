Кисть, холст и 40 кг корма: необычный перформанс в Подмосковье, где творчество помогло собрать деньги для 500 хвостатых

В подмосковном Ногинске состоялся уникальный благотворительный проект, объединивший искусство и заботу о животных, сообщил REGIONS.

В рамках специально организованного арт-перформанса участники совместными усилиями за один вечер создали масштабное художественное полотно, которое сразу же было выставлено на благотворительный аукцион.

Картина была продана за 10 тыс. руб. Ее новым владельцем стал Артем Живов, член Общественной палаты Богородского городского округа. Все вырученные средства были направлены на поддержку муниципального приюта для бездомных животных. На них было закуплено 40 кг сухого корма, который очень пригодился его обитателям.

«К пейзажу с горной речкой мог приложить руку каждый участник этого вечера. Картина называется „Абстракция“, и все участники, это активные жители, представители власти, бизнеса, общественники подходили, и каждый делал свой штрих в этой картине. Последние штрихи внесла профессиональная художница», — рассказала организатор акции, депутат Совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова.

Как пояснила директор приюта Юлия Бросалина, учреждение сейчас обеспечивает уход примерно для 500 собак и кошек, ежесуточная потребность которых в пище составляет около 150 килограммов. Творческая инициатива не только привлекла внимание к проблеме, но и внесла ощутимый практический вклад в решение насущных нужд приюта.

«Когда мы покупали корм, некоторые из участников мероприятия просто пожелали поучаствовать тоже в покупке корма. Таким образом, нам удалось собрать 40 килограмм сухого корма, который мы передали в муниципальный приют для безнадзорных животных», — отметила Щербакова.

