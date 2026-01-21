Пластиковая ловушка на морде: история спасения овчарки в Подмосковье, которая теперь ищет хозяев через соцсети

Случайные прохожие обнаружили в районе села Мамонтова в Богородском округе овчарку, которая не могла закрыть пасть из-за застрявшего в ней пластикового ведерка, сообщил REGIONS.

Неравнодушные прохожие помогли собаке избавиться от постороннего предмета. Участница событий Светлана отметила, что овчарка не была сильно голодной. Можно предположить, что пес недолго страдал от пластикового ведра. Очевидцы считают, что у овчарки есть хозяин.

«Собаку напоили и накормили, пес добрый, ласковый», — рассказала участница событий Светлана.

Установить личность владельцев собаки до сих пор не получилось. Добровольцы предприняли стандартные меры — разместили информацию о найденном питомце с контактами для связи во всех крупных сообществах социальных сетей, специализирующихся на поиске пропавших животных. На данный момент отклика не последовало.

Однако участники ситуации не теряют надежды на благополучный исход. Они верят, что хозяин четвероногого все же объявится. В качестве надежного запасного варианта активисты рассматривают помощь со стороны официальных служб. По их словам, если личные поиски не увенчаются успехом, собаку сможет принять единственный в Московской области муниципальный приют для животных, который находится в Ногинске и продолжает свою работу.

