Китай настаивает на встрече членов ООН для обсуждения израильско-палестинского конфликта

Официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая опубликовал заявление специального посланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжая Цзюня о необходимости проведения масштабной встречи между представителями ООН для обсуждения палестино-израильского конфликта.

«Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции», - отметил Чжай Цзюнь.

Чжай Цзюнь отметил, что конфликт длится длительное время. Очередная его эскалация доказывает, что игнорировать проблему категорически запрещено. Китай считает, что создание независимого палестинского государства – это единственный способ урегулировать ситуацию. Как достичь подобную цель, ранее уже было представлено в документе «Два государства для двух народов». Спикер предлагает воспользоваться постулатами проекта урегулирования ситуации.

В 1947 году ООН заявило о создании двух независимых государств – Израиля и Палестины. В обсуждениях большую роль играло СССР. На практике было создано лишь одно государство – это Израиль, что стало поводом для бесконечных вооруженных столкновений между военными Палестины и Израиля.

Согласно данным агентства «Рейтер» в ночь с 21 на 22 октября в секторе Газа погибло около 50 мирных жителей. Израиль всю ночь наносил авиаудары. Также есть данные о попадании израильских ракет по аэропортам Дамаска и Алеппо.