Китай предложил помощь в урегулировании пограничного спора между Таиландом и Камбоджей

Министерство иностранных дел Китая разместило заявление министра иностранных дел Ван И с призывом к Камбодже и Таиланду мирным способом урегулировать пограничный спор, сообщило издание Reuters.

По информации издания, министр призвал участников конфликта обоюдно придерживаться объективной и справедливой позиции. При необходимости Китай готов сыграть конструктивную роль, указано в заявлении. Соответствующее предложение китайский дипломат внес во время встречи с тайским коллегой Марис Сангиампонгсой. На полях саммита АСЕАН в Малайзии в четверг, 10 июля, спикер призвал соседей к мирному сосуществованию.

«Китай готов придерживаться объективной и справедливой позиции и играть конструктивную роль в обеспечении гармоничного сосуществования Таиланда и Камбоджи», — заявил Ван.

В одном из прошлых заявлений китайского министерства было отмечено, что страна занимает беспристрастную позицию в пограничном вопросе. По информации издания, между странами находится территория, которую Камбоджа и Таиланд считают спорной. Конфликт стал более острым после гибели камбоджийского солдата на спорном участке.

Ранее сообщалось, что аудиозапись Трампа с угрозой «разбомбить» Москву и Пекин попала в Сеть.