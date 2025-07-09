Аудиозапись Трампа с угрозой «разбомбить» Москву и Пекин попала в Сеть

В Сеть просочилась аудиозапись, датированная 2024 годом, где Дональд Трамп, действующий президент США, в ходе встречи со спонсорами своей предвыборной кампании делится содержанием своих бесед с российским лидером Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Телеканал CNN обнародовал данную запись.

Ключевым моментом в обсуждениях с Путиным и Си Цзиньпином стали прямые предупреждения о возможном нанесении бомбовых ударов в случае вторжения российских войск на территорию Украины или китайской агрессии в отношении Тайваня.

«Я сказал Путину: „Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора“, — откровенничает Трамп на записи.

По словам политика, Путин выразил сомнение в серьезности его намерений. Тем не менее, Трамп настаивает, что российский президент поверил ему «на 10%».

В разговоре с Си Цзиньпином Трамп якобы заявил, что в случае нападения Китая на Тайвань, США «разбомбят к черту Пекин». Согласно словам главы Белого дома, председатель КНР счел его «сошедшим с ума». Трамп утверждает, что и Си Цзиньпин поверил ему лишь «на 10%».

Ранее сообщалось, что Трамп отложил пошлины, надеясь на успех в торговых переговорах.