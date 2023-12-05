Китайский язык и современные кабинеты: В Сеяхе откроют новую школу

В 2024 году юные сеяхинцы будут учиться в новой школе. На странице в интернет-мессенджере глава Ямальского района Андрей Кугаевский рассказал о том, что ждет учащихся в новом здании, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Так, ребята смогут изучать китайский язык. Удалось найти профессиональных педагогов, которые приедут работать в республику.

«В районе появились 5 групп по изучению китайского языка. Около 40 перспективных педагогов удалось привлечь в поселения по региональным и федеральным программам.», - написал глава Ямальского района Андрей Кугаевский

В рамках рабочего визита глава провел встречу с педагогами и воспитателями с целью определения приоритетных задач в системе образования.

В школе, которую откроют в 2024 году, уже установили удобную мягкую мебель. Один блок здания полностью готов. В других же - работы завершаются: проверяют систему отопления, монтируют натяжные потолки, устанавливают дверные блоки, красят стены.

В ходе визита глава Андрей Кугаевский проинформировал также, что в одном из детских садиков будет открыта кочевая группа для малышей.

Ранее сообщалось, что школьники из Московской области (учащиеся 8-11 классов) смогут принять участие в олимпиаде «Путь в ИТ».