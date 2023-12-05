Школьники из Подмосковья смогут принять участие в олимпиаде «Путь в ИТ»
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
Ученики 8-11 классов из школ Московской области могут принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по программированию и математике «Путь в ИТ». Об этом сообщили в областном Мингосуправления.
В ведомстве уточнили, что олимпиада бесплатная, для участия в ней нужно заполнить электронную форму по ссылке и решить задания первого тура. Финальный тур состоится марте–феврале следующего года.
«Каждый участник получит сертификат. Победителям достанутся главные призы олимпиады — именные сертификаты и путевка в детский лагерь на Черном море», — уточнили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.
*Возрастное ограничение 14+