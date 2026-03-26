Классика с уксусом, нежный кефирный и яркий томатный: как выбрать маринад для мяса и не перебить его натуральный вкус

Корреспондент REGIONS обратился к эксперту по домоводству Марине Рубенковой, чтобы узнать рецепты проверенных временем маринадов для шашлыка. Как пояснила специалист, выбор состава зависит от личных предпочтений и вида мяса. Главная задача — не заглушить натуральный вкус продукта, а лишь оттенить его, сделав мясо более нежным и сочным.

Классика: уксус и лук

По словам эксперта, это один из самых востребованных и универсальных способов маринования.

«Лук дает сок, который отлично размягчает мясо и делает его очень сочным. Уксус тоже хорошо размягчает мясо, но главное не переборщить», — отметила Рубенкова.

Для приготовления потребуется на килограмм мяса: пара-тройка луковиц, 2–3 столовые ложки девятипроцентного уксуса, 100 миллилитров воды, соль, перец и по желанию немного сахара.

Лук шинкуют полукольцами и слегка придавливают, чтобы выделился сок. Уксус разбавляют водой, при необходимости добавляют сахар. Мясо соединяют с луковой массой, вливают приготовленную жидкость, приправляют специями и перемешивают. Выдерживают в прохладном месте от трех до пяти часов.

Кефирный маринад

Этот вариант, по словам эксперта, идеально подходит для курицы и мягкой свинины. Кисломолочные продукты воздействуют на волокна деликатно, без агрессии.

«Кефир делает шашлык особенно нежным, буквально тающим во рту», — сказала она.

На килограмм мяса берут: 500 миллилитров кефира, пару-тройку долек чеснока, соль, перец, любые специи по вкусу. Кефир соединяют с измельченным чесноком и пряностями, заливают подготовленное мясо и отправляют в холодильник на 6–8 часов.

Томатный маринад с пряностями

Для тех, кто любит более насыщенный вкус, эксперт предложила яркий вариант с томатами.

«Томатный маринад придает мясу аппетитный цвет и легкую кислинку», — подчеркнула эксперт.

Томатную базу соединяют с растительным маслом и выбранными пряностями, затем добавляют к ней репчатый лук, нарезанный кольцами или полукольцами, и мясные куски. Компоненты основательно перемешивают, после чего будущий шашлык оставляют пропитываться на пять-семь часов.

Специалист советует смело экспериментировать со специями: в маринад можно добавить паприку, сушеный базилик, молотый кориандр. А для придания мясу дополнительной мягкости — влить немного газированной минеральной воды.

