Клещи, столбняк и грязные овощи: эксперт назвала шесть заболеваний, которые можно подхватить на природе

Заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова рассказала, что отдых на природе может закончиться развитием различных опасных заболеваний: клещевого энцефалита, туляремии, боррелиоза, столбняка, гепатита А и геморрагической лихорадки. Эксперт поделилась рекомендациями, как доступными способами снизить риски, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации эксперта, достаточно получить царапину, чтобы заразиться столбняком. В зоне риска не только отдыхающие на природе, но и дачники. Взрослым важно каждые 10 лет вакцинироваться против столбняка. Однако если царапина уже есть, стоит обратиться в больницу за помощью и консультацией специалистов.

Эксперт напомнила, что в дачный сезон увеличивается риск заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Человек может самостоятельно удалить с тела клеща, однако это не становится поводом для необращения в больницу.

«При этом нельзя раздавливать насекомое пальцами — это может привести к заражению», — разъяснила врач.

Тем, кто выезжает на дачи в неблагополучных по клещевому энцефалиту территориях, особенно важно своевременно сделать профилактические прививки, отметила Попова. Доктор подбирает режим вакцинации индивидуально: это может быть стандартный курс или ускоренный вариант, который используют, если время упущено.

В дачный период россиянам рекомендуют купаться исключительно в разрешенных местах, тщательно мыть овощи и фрукты, с почвой работать в перчатках, пить очищенную воду.

