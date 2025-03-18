Клиент «Акватории» рассказал, как полгода не может вернуть деньги за абонемент

Издание напомнило, что летом 2024 года в аквапарке «Акватория» во Владивостоке на отдыхающих упала часть потолка. По информации Министерства здравоохранения Приморского края, тогда пострадали девять человек. Аквапарк закрыли по требованию прокуратуры. С момента инцидента прошло полгода. Люди не могут получить деньги, потраченные на абонементы и сертификаты.

Читатель «Восток-Медиа» рассказал, что на сайте аквапарка указан номер телефона. Сообщается, что по нему необходимо обращаться по вопросам возврата средств. Мужчина неоднократно звонил по предоставленному номеру. По его словам, отвечает робот. Система предлагает писать сообщение на адрес электронной почты. Ответ приходит без каких-либо точных сроков выплаты или другой конкретной информации.

«Ваше заявление принято и находится в работе. К сожалению, не можем подсказать его статус, а также сроки исполнения возврата, так как владеем только той информацией, которую предоставили ранее. Время на обработку заявлений и оформление возврата может быть увеличено в связи с большим количеством запросов», — указано в письме.

По данным издания, в соцсетях многие пользователи жалуются, что до сих пор не получили своих денег. Люди пишут, что приходит одно и то же сообщение, в котором нет никакой конкретики. Некоторые бывшие клиенты призывают других пострадавших объединиться и написать коллективное заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что покойный основатель МММ Мавроди оказался без наследников.