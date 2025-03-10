Покойный основатель «МММ» Мавроди оказался без наследников

У основателя известной финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди не оказалось наследников. Об этом стало известно РИА Новости.

Согласно законодательству РФ, наследственное дело должно быть открыто в течение шести месяцев со дня смерти человека. Однако с момента смерти Мавроди 26 марта 2018 года никто не проявил интереса к открытию наследства.

Мавроди родился в 1955 году в Москве и в 1989 году основал «МММ» — крупнейшую финансовую пирамиду в России, которая привлекла миллионы вкладчиков. В 2003 году он был задержан за мошенничество и приговорен к 4,5 года лишения свободы.

После освобождения в 2011 году Мавроди запустил новый проект под названием «МММ-2011», который также обанкротился через несколько месяцев. В 2012 году против него возбудили уголовное дело.

На момент смерти Мавроди оставил за собой долги, превышающие 1,6 млрд руб. С 2007 по 2017 год Хамовнический суд Москвы вынес более 200 исполнительных листов на указанную сумму. Из этой суммы 219 тыс. руб. составляют госпошлины, а более 252 млн руб. — взыскания имущественного характера.

Как сообщило РИА Новости, судебные приставы прекратили взыскания этих средств с покойного Мавроди. На сайте судебных приставов отсутствует информация об исполнительных производствах и долгах основателя мошеннической пирамиды.

Основная идея «МММ» заключалась в том, что участники пирамиды вкладывают деньги, ожидая высокую доходность — вплоть до 100% в месяц. Мавроди активно использовал рекламу и агитировал людей инвестировать в его компанию, создавая иллюзию легкого заработка.

Схема работала на принципе «первый пришел — первый вышел». Выплаты доходов происходили за счет средств новых вкладчиков, а не за счет прибыли от реальной хозяйственной деятельности. Как только новые участники вносили деньги, часть этих средств использовалась для выплаты «доходов» старым участникам.

Система Мавроди стала трещать по швам, когда количество новых участников начало снижаться. В 1994 году власти начали расследование против «МММ», а в 1997 году схема окончательно прекратила свое существование.

Ранее сообщалось, что актер Никита Джигурда пожаловался в Конституционный суд РФ из-за наследственных прав.