Народную артистку России Веру Васильеву обокрали на 215 тыс. руб.

Артистке пришло сообщение от неизвестного, который представился ее экс-руководителем. Ему удалось убедить Васильеву в том, что на прошлом месте ее работы проходит проверка, в результате которой выяснилось, что она якобы числится работником и незаконно получает зарплату, что привлекло внимание ФСБ.

После этого с артисткой вышел на связь «сотрудник полиции» и сообщил ей о заведенном на нее уголовном деле о финансировании ВСУ.

Затем Васильевой позвонил некий Илья, который представился куратором какой-то «операции». Он убедил актрису перевести все сбережения на «безопасный счет». В результате Васильева потеряла более 200 тыс. руб.

Спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой мошенничества.

Ранее сообщалось о том, что киберполиция назвала ключевые данные, которые никогда нельзя никому передавать.