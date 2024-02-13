Климатолог Иошпа: за 400 евро любой россиянин может придумать название для циклона

В последнее время россияне все чаще стали знакомиться с различными циклонами, которые становятся причиной отключения электроэнергии, транспортного коллапса, обрыва ветвей деревьев. При этом циклоны называют простыми и добрыми именами, например, циклон «Ваня» или «Ольга». Климатолог ЮФУ Александр Иошпа рассказал, кто вправе давать имена циклонам и как проходит данная процедура, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт рассказал, что небольшим циклонам имена не дают. Если стихийное бедствие затрагивает одновременно несколько регионов, то у него появляется имя. Полномочиями раздавать названия наделен Институт метеорологии Берлинского университета. Для этого организация оформляла специальный сертификат. Придумать имя может любой россиянин или житель другой страны, но он обязан уведомить об этом сотрудников института и заплатить взнос.

«Дать название циклону может любой человек. Для этого потребуется лишь заплатить западногерманскому институту за придуманное имя. Назвать циклон стоит порядка 300-400 евро. А вот дать имя антициклону обойдется дороже», — уточняет климатолог.

В феврале россияне страдают от циклона «Ольга», который пришел со стороны Балтики. В Ростовской области без света, воды, отопления, интернета остаются более 200 тысяч человек. По дорогам сложно передвигаться пешеходам и водителям.

Ранее мы рассказывали, как коммунальные службы ликвидируют последствия циклона «Ольга» в Московской области.