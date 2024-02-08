Коммунальные службы ликвидируют последствия циклона «Ольга» в Московской области

Коммунальные службы Подмосковья в усиленном режиме ликвидируют последствия циклона «Ольга», в работах задействованы более 19 тысяч сотрудников городских хозяйств и более двух тысяч единиц техники. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«За окном значительно похолодало, постепенно столбики термометров будут понижаться, поэтому необходимо очистить территории оперативно. Сперва убирают входные группы и тротуары. На особом контроле расчистка подъездов к контейнерным площадкам для свободного доступа мусоровозов. Затем прометают основной ход внутриквартальных проездов, сдвигая снег в валы, которые потом вывозят», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Министр добавила, что к работам дополнительно привлекли свыше 2,3 тысячи сотрудников ресурсоснабжающих и частных организаций, а также порядка 920 единиц техники. В общей сложности в регионе выполнили почти девять тысяч задач на уборку снега в системе СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.