Климатолог предупредил россиян о снегопадах в марте и апреле

Климатолог Александр Иошпа предупредил, что в некоторых регионах, где жители уже радуются приходу ранней весны, в марте и апреле ожидаются снегопады, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт рассказал, что например, в Ростовской области жители уже наслаждаются теплыми днями. Однако для региона и близлежащих областей весна часто характеризуется «температурными качелями». Климатолог рекомендует не прятать далеко теплые вещи. Он уверен, что они еще понадобятся.

По прогнозу эксперта, в регионе ожидается заток холодного воздуха с северо-запада. Следствием станет наступление фронтального раздела, что приведет к осадкам.

«Холодный фронт пройдет, и начнутся осадки в виде дождя и снега», — отметил Александр Иошпа.

По мнению эксперта, осадки в виде дождя и снега также ожидаются в апреле. Резкие изменения температур — это стандартный переходный период для некоторых регионов.

Ранее синоптик Позднякова раскрыла, стоит ли ожидать похолодания в марте.