Синоптик Позднякова раскрыла, стоит ли ожидать похолодания в марте

Начало весны в этом году обещает быть теплым, в первые недели этого месяца температура в столичном и других регионах РФ превышает климатическую норму. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, погода давно не действует в соответствии с нормами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что модели демонстрируют, что в текущем месяце погода станет развиваться волнообразно. Так, ближайшие выходные на самом деле порадуют теплом. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы градусов на пять, что в целом близко к рекордным значениям.

По мнению синоптика, при этом расслабляться пока рано, поскольку в середине марта наступит похолодание.

Она отметила, что средняя температура марта пока остается под вопросом, однако существует высокая вероятность, что в целом месяц окажется теплее климатической нормы.

Ранее она назвала сроки наступления метеорологической весны в Московском регионе.