Климов: Недруги РФ пропагандируют бездетность, уголовную романтику и травлю

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов высказал мнение, что недруги РФ специально акцентируют внимание на некоторых явлениях в российском обществе, чтобы придать им масштабности и сделать массовыми, сообщает ТАСС .

Андрей Климов отметил, что в обществе всегда были социальные проблемы: травля детей и взрослых, пропаганда бездетности и популяризация уголовной романтики. Сейчас многие россияне предпочитают использовать слова иностранного происхождения, поэтому травлю называют «буллингом», а пропаганду бездетности «чайлдфри». Однако, сути это не меняет. Эти процессы негативно отражаются на крепости общества, его успешном развитии.

Процессы существовали в различные исторические эпохи, но сейчас стали особенно востребованными. Спикер отметил, что причина в искусственном подогреве интереса к данным темам со стороны недругов России.

«Уголовная романтика тоже - она присутствовала в разных поколениях, но наши недруги [подогревают к этим явлениям интерес], они же отслеживают вот это движение в социальных сетях любой темы, у них счетчики работают.», - пояснил глава комиссии Совета Федерации Андрей Климов

План работы комитета на 2024 год составлен. Андрей Климов уверен, что необходимо его подкорректировать для того, чтобы уделить должное внимание проблеме пропаганды тенденций, которые разъединяют общество РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему утвержденные в 20 столетии принципы международного права не работают в современных реалиях.