Зампред Совбеза РФ Медведев признал кризис в развитии международного права

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел встречу со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад, в ходе которой сделал ряд заявлений, в частности о развитии международного права, сообщает агентство «РИА Новости» .

Дмитрий Медведев уверен, что в развитии международного права произошел кризис. Говорить, что оно не работает, не совсем корректно. Но проблемы есть однозначно.

Основная проблема в том, что принципы международного права были сформированы еще в 20 столетии. Это время вошло в историю как период открытий и побед. С тех пор поменялось многое: эпоха, люди, правила жизни. В новых реалиях утвержденные ранее принципы уже не могут быть приоритетными.

Дмитрий Медведев рассказал, что институт системы международных отношений ООН уже не выполняет те задачи, для решения которы изначально был создан.

«А есть государства, которые пытаются реально диктовать свою волю и навязывать поверх системы международного права некие свои представления, которые, кстати, еще и юридического измерения не имеют.», - высказал мнение зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Ранее Дмитрий Медведев в беседе со школьниками и студентами высказал мнение, что в конфликте России с Украиной участвует еще много других стран.

Встреча проходит в преддверии праздника Дня Конституции РФ, который празднуют 12 декабря.