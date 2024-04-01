Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» запустила в Перми проект «Зубопозитив»

В рамках проекта необходимо запечатлеть себя улыбающимися, а также поделиться мнением, почему для человека важно улыбаться. Инициатором акции выступила директор семейного бизнеса, сети клиник немецкой стоматологии «Гутен Таг» Ксения Новикова. Цель проекта — показать, что каждый человек индивидуальный и прекрасный. Не стоит следовать единой тенденции, например, обязательно выравнивать зубы или ставить виниры. Мода навеяна лишь маркетологами, которые заинтересованы в прибыли клиентов.

«Люди очень красивы. И каждый — индивидуально красив. Очень хочется уйти от навязывания стандартов внешности», — говорит Ксения.

Ксения Новикова не отговаривает от различных стоматологических процедур. Она лишь призывает делать их тогда, когда в этом есть реальная необходимость. Девушка настаивает, что надо улыбаться, получать удовольствие, передавать позитивное настроение окружающим и не стесняться изъянов.

Я искренне хочу, чтобы как можно больше людей улыбались, насколько им позволяет физиология. Широко улыбались, смеялись и не стеснялись. Если им для этого нужно поставить виниры — хорошо! Если профессиональная чистка — почему нет, тоже круто. Исправление прикуса — прекрасно, сделайте это и улыбайтесь! Ну, а если не надо ничего, и улыбка человека устраивает — это же просто чудесно!» — объясняет Ксения.

В акции активно участвуют блогеры и бизнесмены. Участники рассказывают, проводили ли какие-либо стоматологические процедуры, как часто посещают специалиста и как реагируют на те же виниры у собеседников.

Ранее мы сообщали, что детский стоматолог в Магнитогорске угрожала шокером матери пациента из-за ее замечания в адрес некорректного поведения доктора.