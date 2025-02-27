Клиника закрыта, врач на свободе: что известно о гибели ребенка в Татарстане

Издание ссылается на данные сервиса «Яндекс Карты», согласно которым центр больше не принимает пациентов. Остеопат Ляйля Байрамова, на приеме которой погиб годовалый ребенок, на данный момент не задержана. После трагедии прошел месяц. В следственном комитете по Татарстану Inkazan сообщили, что без заключения о причинах смерти ребенка сотрудники правоохранительных органов не могут принимать решение о задержании медика. Доказательств о ее причастности к гибели на данный момент нет.

Администрация медицинского учреждения на звонки не отвечает, сообщил inkazan.ru. По данным СМИ, ребенка на прием привезли родители. Малышу длительное время делали массаж. Отец рассказал, что в определенный момент попросил остеопата прекратить процедуру. Он заметил, что ребенку становится плохо. Паузы между процедурами не делали. По словам мужчины, на его просьбы не реагировали. Позже мальчик посинел и потерял сознание. Медики центра оказали помощь и продолжили массаж, несмотря на протест родителей. После второго приступа спасти малыша не смогли.

«В итоге она (врач. — Прим. ред.) настолько его замучила, что он умер», — рассказал отец погибшего младенца Рафик Алтунбаев в разговоре с РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мать умершей девочки из Волгограда надеется на объективное следствие.