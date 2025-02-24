Мать умершей девочки из Волгограда надеется на объективное следствие

Председателем СК РФ затребован доклад по уголовному делу о гибели трехлетней волгоградки, сообщил телеграм-канал СК РФ.

«Главой ведомства дано поручение руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о собранной доказательственной базе по уголовному делу, принятых процессуальных решениях и по доводам обращения», — указано в сообщении.

Елены Михайличенко рассказала, что ранее также обращалась с просьбой разобраться в ситуации. Она считает, что просьбы были проигнорированы из-за следствия. Сейчас, когда суд признал женщину невиновной, ситуация изменилась. Волгоградка надеется на объективное расследование. По ее мнению, дочь умерла из-за халатного отношения врачей. Адвокаты запрашивали различные эксперты, результаты которых могут стать поводом для возбуждения дела против медиков.

«Следствие закрывало глаза на очевидные факты. Но я не могла просто сдаться, не могла позволить им обвинить меня в том, чего я не совершала», — считает Елена.

Елена рассказала, что не стремится кому-то отомстить. Она настаивает на справедливости. По ее мнению, если врачи виноваты в смерти ребенка, то они должны понести наказание.

По данным издания, девочка нашла таблетки, которые перепутала со своими витаминами. Мама оказала ребенку первую помощь: промыла желудок и вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали. Состояние девочки ухудшалось: после судорог начался отек мозга. Мать уверена, что специалисты были обязаны установить катетер для выведения жидкости из организма. По ее мнению, это позволило бы избежать трагедии.

Ранее появились новые подробности дела о смерти двухмесячного ребенка в Кузбассе.