Клюшка за 34 млн руб.: россиянин продает раритет с автографами звезд мирового хоккея с мячом

На одном из крупных интернет-сервисов по продаже товаров появилось необычное предложение. Житель Кузбасса выставил на продажу хоккейную клюшку, стоимость которой превышает 34 млн руб., сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, речь идет о раритетном предмете, который продавец называет единственным в своем роде. Как указано в описании, артефакт был передан владельцу президентом Федерации хоккея с мячом России в апреле 2001 года во время торжественного приема в столичной гостинице «Россия».

По данным автора объявления, на памятном экземпляре расписались звезды отечественного и шведского хоккея того времени. Автографы оставили ключевые игроки национальных сборных, что делает лот по-настоящему коллекционным.

Сам продавец уверен: подобной клюшки больше не найти. Она представляет ценность для истинных поклонников спорта и коллекционеров редких трофеев. Цена в 34 млн 432 тыс. руб., предположительно, отражает именно эту уникальность.

Ранее сообщалось, что кемеровчанин выставил на продажу диск «Территория извращенцев» группы «Идол» за 150 руб.