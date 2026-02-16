Что скрывается за «территорией извращенцев»? Ответ удивил жителей Кемерова

По информации издания, за громкой фразой скрывался всего лишь музыкальный диск. Как выяснилось, один из горожан решил продать альбом группы «Идол», который называется именно так — «Территория извращенцев». Пока лот не успел стать популярным, его успели заметить лишь несколько человек. Владелец предлагает приобрести компакт-диск всего за 150 руб. и даже готов отправить его почтой в любую точку мира. При оптовой покупке нескольких позиций из коллекции обещает скидку.

Это далеко не первый случай, когда объявления кемеровчан вызывают неоднозначную реакцию. Ранее в Сети обсуждали мистический лот — ритуальный нож, который, по заверению продавца, «выпил кровь своего хозяина». Тот экземпляр тоже сопровождался жутковатой историей и привлек внимание любителей эзотерики.

