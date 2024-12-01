Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль высказала мнение в своем телеграм-канале, что несколько западных столиц играют в грязную игру в Сирии и на Украине.

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала о текущей ситуации в Сирии и затронула тему Украину, назвав ее полем боя. Спикер отметила, что из Западной Азии, а также на ее территории, происходит круговорот наркотических препаратов и наличных средств. На Украину поступает поток наемников и оружия.

«Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — написала в своем телеграм-канале Карин Кнайсль.

Кнайсль также привела высказывание одного из своих друзей в Сирии, который обратил внимание на слаженные действия бойцов в Сирии. Их подготовка свидетельствует, по его мнению, к причастности к беспорядкам международно поддерживаемых сил. На это указывает, в частности, применение беспилотных летательных аппаратов, оборудование и форма.

«Хама вот-вот падет, большая часть сильно разрушенной провинции Идлиб находится под контролем террористов, которые практически не встречают сопротивления, в то время как российская авиация продолжает наносить удары по группировкам боевиков», — отметила Кнайсль.

Экс-глава австрийского МИД обратила внимание на то, что Сирия переживала много исторических потрясений. Спикер напомнила, что в 1984 году Рифаат Асад организовал попытку государственного переворота против своего брата Хафеза. В страну он вернулся в 2021 году. До этого 36 лет находился во Франции, вывев миллионы евро из бюджета сирийского государства.

Ранее сообщалось, что протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили окраины Алеппо.