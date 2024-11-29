Baza: протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили окраины Алеппо

Повстанцы из свободной сирийской армии и запрещенной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* частично смогли захватить Алеппо. Как сообщает телеграм-канал Baza, наступление началось в минувшую среду, а за прошедшее время боевики взяли под контроль свыше 50 населенных пунктов, расположенных на северо-западе страны.

Есть данные, что исламисты вместе с оппозиционерами заняли порядка 400 квадратных километров, а еще раздобыли тяжелое вооружение ВС Сирии.

Под контролем нападавших оказался Новый Алеппо, а также несколько баз военных. Высказывается версия, что идущая операция была скоординирована Турцией, а ее целью является восстановление границ зоны деэскалации Идлиб. В 2019 году они были утверждены Россией, Ираном и Турцией. При этом изначально происходящие события должны были лишь «заморозить» атаки Асада, но сирийские войска начали отступать.

Некоторые эксперты считают, что за начавшимся наступлением стоит желание Турции организовать переговоры с Асадом, целью которых является нормализация отношений с ближневосточным государством. Ранее подобная инициатива была отвергнута, так глава Сирии требовал вывода турецких войск с севера страны.

А как пишет телеграм-канал Mash, на опубликованных видео боевики разгуливают по опустевшему после эвакуации населенному пункту, развешивают флаги Турции, срывают изображения Башара Асада и демонстрируют оказавшиеся под контролем склады с оружием.

Нападавшие использовали беспилотные летательные аппараты, минометы, различную бротехнику, а еще мотоциклы и багги. Согласно предварительным данным, тысячи радикалов планируют направиться в сторону Латакии и Хомса, где расположены базы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось о том, что в Алеппо сирийская армия уничтожила сотни террористов.

* - запрещенная в России террористическая организация