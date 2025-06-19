КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Китая

Более 10 северокорейских баллистических ракет были выпущены в сторону Китая, сообщил Reuters со ссылкой на военные источники.

По информации издания, ракеты были запущены с территории Сунана, который расположен недалеко от Пхеньяна. Во время атаки северокорейские военные выбрали цель — точки, расположенные на северо-западе. Таким образом, запуск планировался в сторону Китая, отметил источник издания. Инцидент произошел утром 19 июня. Других подробностей происшедшего нет.

По информации издания, Южная Корея обычно квалифицирует запущенные снаряды как баллистические ракеты малой дальности. Однако резолюция Совета Безопасности ООН запрещает Северной Корее использовать подобный вид вооружения.

СМИ напомнили, что аналогичная информация появлялась в мае 2025 года. Так, по данным агентства «Ренхап», КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Однако официальных комментариев по данному инциденту не было. Эксперты также предполагали, что применялась ракета малой дальности. Ответной реакции, предположительно, не последовало.

Ранее сообщалось, что Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком.