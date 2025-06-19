Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

С премьер-министром Великобритании Киром Стармером произошел конфуз на саммите G7, который проходит в Канаде.

Политик перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком. Об инциденте сообщает британский таблоид Daily Mail. Стармер пожар руку переводчику вместо главы республики, когда они встретились для официальных переговоров.

Кроме того, британский премьер замешкался при поиске места для общей фотографии и поставил корейскую сторону в неловкое положение.

После Стармер заявил, что у Великобритании «хорошие прочные отношения» с Южной Кореей и Лондон намерен их и дальше развивать.

Ли Чжэ Мён на это ответил, что Корея должна добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле с Великобританией.

Ранее сообщалось о том, что премьер Великобритании собрался объявить об усилении антироссийских санкций.